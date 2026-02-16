असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 32 साल से सदस्य रहे नेता ने छोड़ी पार्टी

बोरा के कांग्रेस छोड़ते ही सियासी अटकलें तेज़ हो गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद असम कांग्रेस में खलबली मच गई। मौजूदा अध्यक्ष गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) समेत कई वरिष्ठ नेता बोरा को मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बोरा ने साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम अभी तय नहीं। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने बोरा को बीजेपी (BJP) में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा है कि पार्टी उनका स्वागत करेगी। सरमा ने दावा किया कि राज्य में चुनाव से पहले कई और नेता भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं।