असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 32 साल से सदस्य रहे नेता ने छोड़ी पार्टी

Bhupen Kumar Borah (File Photo)
असम (Assam) में जल्द ही विधानसभा चुनाव (Assembly Election) होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लग गया है। असम कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेन कुमार बोरा (Bhupen Kumar Borah) ने आज, सोमवार, 16 फरवरी को पार्टी छोड़ दी है। बोरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge
) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इस्तीफा पत्र भेजकर पार्टी छोड़ने की सूचना दी। बोरा असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
बोरा 32 साल से कांग्रेस में थे। उन्होंने बताया कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर भी गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा रहा था और उचित सम्मान नहीं मिल रहा था।
बोरा के कांग्रेस छोड़ते ही सियासी अटकलें तेज़ हो गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद असम कांग्रेस में खलबली मच गई। मौजूदा अध्यक्ष गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) समेत कई वरिष्ठ नेता बोरा को मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बोरा ने साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम अभी तय नहीं। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने बोरा को बीजेपी (BJP) में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा है कि पार्टी उनका स्वागत करेगी। सरमा ने दावा किया कि राज्य में चुनाव से पहले कई और नेता भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं।
