पड़ोसी के घर से प्लास्टिक के ड्रम में मिली 7 साल के मासूम की लाश, ऐसे हुआ खुलासा

आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के अनामय्या जिले के मदनपल्ले कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। वन टाउन थाना क्षेत्र में रहने वाली सात वर्षीय ऋषिका प्रिया, जो सोमवार शाम अपने घर के बाहर खेल रही थी, अचानक लापता हो गई। जब रात तक वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी।
परिजनों ने देर रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची के घर के पास रहने वाला एक व्यक्ति उस रात से ही संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, और फिर जो दृश्य सामने आया, वह सबको हैरान कर देने वाला था।
पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के घर में एक प्लास्टिक ड्रम के भीतर बच्ची का शव छिपा हुआ पाया। प्रारंभिक जांच से यह बात सामने आई है कि आरोपी ने बच्ची को बहलाने-फुसलाने के लिए चॉकलेट या अन्य लालच का सहारा लिया होगा और उसे अपने घर में ले गया।
घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और गुस्से का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्ची की मौत के कारणों और घटना की पूरी सच्चाई का खुलासा होगा। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
