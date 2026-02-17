17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

home_icon

राष्ट्रीय

पड़ोसी के घर से प्लास्टिक के ड्रम में मिली 7 साल के मासूम की लाश, ऐसे हुआ खुलासा

आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में सात वर्षीय बच्ची की हत्या, आरोपी गिरफ्तार।

2 min read
Google source verification

अमरावती 

image

Devika Chatraj

Feb 17, 2026

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के अनामय्या जिले के मदनपल्ले कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। वन टाउन थाना क्षेत्र में रहने वाली सात वर्षीय ऋषिका प्रिया, जो सोमवार शाम अपने घर के बाहर खेल रही थी, अचानक लापता हो गई। जब रात तक वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी।

पड़ोसी के घर की ली तलाशी

परिजनों ने देर रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची के घर के पास रहने वाला एक व्यक्ति उस रात से ही संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, और फिर जो दृश्य सामने आया, वह सबको हैरान कर देने वाला था।

प्लास्टिक ड्रम में छिपाया गया शव

पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के घर में एक प्लास्टिक ड्रम के भीतर बच्ची का शव छिपा हुआ पाया। प्रारंभिक जांच से यह बात सामने आई है कि आरोपी ने बच्ची को बहलाने-फुसलाने के लिए चॉकलेट या अन्य लालच का सहारा लिया होगा और उसे अपने घर में ले गया।

इलाके में सनसनी का माहौल

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और गुस्से का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्ची की मौत के कारणों और घटना की पूरी सच्चाई का खुलासा होगा। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

