23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश-भारत के संबंधों में आई दरार! भारतीय राजदूत किए गए तलब

भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में कई वजहों से दरार आई है। ये सभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में देश निकाला से जुड़े हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 23, 2025

india envoy,bangladesh summons indian envoy,bangladesh news,bangladesh,

बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को किया तलब (Photo-IANS)

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या करने के बाद भारत में जगह-जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावासों की सुरक्षा को लेकर भारतीय राजदूत को तलब किया।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश डिप्लोमैटिक जगहों के खिलाफ पहले से सोची-समझी हिंसा या डराने-धमकाने की ऐसी हरकतों की निंदा करता है, जो न सिर्फ डिप्लोमैटिक लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि आपसी सम्मान और शांति और सहनशीलता के मूल्यों को भी कमज़ोर करती हैं।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में आई दरार

बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में कई वजहों से दरार आई है। ये सभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में देश निकाला से जुड़े हुए हैं। पिछले महीने शेख हसीना को एक बांग्लादेशी कोर्ट ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह में हुई जानलेवा हिंसा में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई थी।

वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत ने जवाब दिया और कहा कि वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि बांग्लादेश भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना को सौंपने की मांग कर रहा है। 

भारत ने बांग्लादेशी अधिकारी को किया था तलब

इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया था। तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। भारत ने पड़ोसी देश में बिगड़ते सिक्योरिटी माहौल और ढाका में भारतीय मिशन की सिक्योरिटी पर असर डाल सकने वाले कट्टरपंथी तत्वों की योजनाओं पर विरोध जताया।

हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू परिषदों ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ दिया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया। 

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में आया नया मोड़, बताया किस कारण से हुई थी मौत
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

23 Dec 2025 02:53 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश-भारत के संबंधों में आई दरार! भारतीय राजदूत किए गए तलब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Violence

China Nuclear Expansion: चीन ने तैनात कीं 100 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें, क्या ये ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी है ?

China Nuclear Expansion
विदेश

Diplomatic War: बांग्लादेशी उच्चायोग पर बरपा हंगामा, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड्स

Deepu Chandra Das Lynching Protest
राष्ट्रीय

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी खलबली

Baba Vanga
विदेश

‘पाक PM ने मुझसे कहा था- आपने 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई’, भारत-पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने किया एक और दावा!

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir
विदेश

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आज होगी नीलामी, 75% हिस्सेदारी के लिए लगेगी बोली

Pakistan International Airlines
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.