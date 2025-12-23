बांग्लादेश-भारत के संबंधों में आई दरार! भारतीय राजदूत किए गए तलब

बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में कई वजहों से दरार आई है। ये सभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में देश निकाला से जुड़े हुए हैं। पिछले महीने शेख हसीना को एक बांग्लादेशी कोर्ट ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह में हुई जानलेवा हिंसा में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई थी।