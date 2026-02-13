Bangladesh Election 2026: शेख हसीना के लिए खतरे की घंटी! 20 साल बाद ढाका में BNP की वापसी, भारत की बढ़ी टेंशन

India Diplomatic Crisis: बांग्लादेश की राजनीति में साल 2026 एक ऐतिहासिक अध्याय (Bangladesh Election Result 2026) लेकर आया है। ढाका में सत्ता के गलियारों का रंग पूरी तरह बदल चुका है। आम चुनाव के नतीजे घोषित होते ही यह साफ हो गया कि देश में अवामी लीग का दौर खत्म हो चुका है और इतिहास ने एक बार फिर करवट ली है। करीब दो दशक (20 साल) के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की अगुवाई में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि खालिदा जिया के सत्ता से हटने के बाद पहली बार उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Sheikh Hasina Exile) की संभावना प्रबल हो गई है।