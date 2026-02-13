Bangladesh Election: चुनावों में मिली हार के बाद भड़की जमात-ए-इस्लामी पार्टी, भारत को लेकर कही ये बात

जमात-ए-इस्लामी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 11-दलीय गठबंधन के उम्मीदवारों की बेहद करीबी मुकाबलों में हुई हार और नतीजों में बार-बार सामने आई अनियमितताओं ने चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश चुनाव आयोग समय पर मतदान प्रतिशत जारी करने में विफल रहा और प्रशासन के एक वर्ग का रुख सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुका हुआ दिखा।