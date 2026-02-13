Bangladesh elections: अब आगे क्या करेंगे यूनुस, क्या रहेगी उनकी नई सरकार में भूमिका

बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और अंतरिम व्यवस्था बनने से सत्ता संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन आया। हसिना सरकार गिरने के बाद से देश का संचालन अंतरिम सरकार ने किया और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस सरकार के मुख्य सलाहकार रहे। यूनुस ने देश को लोकतांत्रिक संक्रमण की ओर ले जाने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। लंबे सघर्षों के बाद अब आखिरकार बांग्लादेश में आम चुनावों का आयोजन हुआ है और देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनुस आगे भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे और अगर हां तो वह किस दिशा में अपनी राजनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाएंगे।