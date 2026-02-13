बांग्लादेश में बदलाव की बयार, चुनाव के बाद भारत के लिए क्या हैं मायने ? जानिए 5 बड़े असर

Bangladesh Politics: बांग्लादेश की राजनीति में एक लंबे और उथल-पुथल भरे दौर के बाद (Bangladesh Politics) आखिरकार स्थिरता की उम्मीद जागी है। साल 2024 के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद, 2026 के आम चुनाव देश के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा रहे ताजा आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की जनता अब अनिश्चितता के दौर से बाहर निकलना चाहती है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन केवल ढाका तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में भी सुनी जा रही है। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी नहीं (India Bangladesh Relations), बल्कि 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighborhood First) नीति का सबसे अहम स्तंभ है। 2026 के चुनाव नतीजों और नई सरकार के गठन के बाद भारत के लिए इसके कूटनीतिक और रणनीतिक मायने बेहद गहरे हैं।