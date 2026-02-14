चुनाव जीतते ही BNP छात्रों के यूनिवर्सिटी पर किया कब्ज़ा, दूसरे दलों के समर्थकों से की जबरदस्ती

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएनपी छात्र दल के कार्यकर्ताओं ने अन्य राजनीतिक दलों, खासकर जमात-ए-इस्लामी और अन्य छोटे संगठनों के समर्थक छात्रों को हॉस्टलों से बाहर निकाला। यह घटनाक्रम ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी और जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में देखा गया। एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया "हमारे हॉस्टल से रातों-रात निकाल दिया गया। कहा गया कि अब कैंपस में केवल बीएनपी समर्थक छात्र ही रहेंगे।"