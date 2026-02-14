चुनाव के बाद बांग्लादेश का माहौल खराब, बम धमाके से दहला देश, गुंडागर्दी पर उतरे PM बनने वाले रहमान के समर्थक!

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लोकल पुलिस अधिकारी एमडी नूरे आलम ने पत्रकारों को बताया कि धमाका लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब गांव के एक घर में देसी बम बनाए जा रहे थे। जिन्हें लोकल भाषा में 'कॉकटेल' कहा जाता है।