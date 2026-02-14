14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

विदेश

चुनाव के बाद बांग्लादेश का माहौल खराब, बम धमाके से दहला देश, गुंडागर्दी पर उतरे PM बनने वाले रहमान के समर्थक!

बांग्लादेश में गुरुवार (12 फरवरी 2026) को हुए राष्ट्रीय संसद चुनाव के बाद शुक्रवार और शनिवार को हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई। चपैनवाबगंज जिले (ढाका से 302 किमी उत्तर-पश्चिम) में शनिवार सुबह एक घर में क्रूड बम बनाने के दौरान धमाका हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत और तीन घायल हुए। एक अन्य झड़प में तीसरी मौत हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 14, 2026

बांग्लादेश में तनाव। (फोटो- IANS)

बांग्लादेश में गुरुवार को हुए नेशनल पार्लियामेंट चुनाव के बाद शुक्रवार और शनिवार को एक बम धमाके और झड़प में तीन लोगों की मौत हो गई।

बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले में शनिवार सुबह हुए एक धमाके में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। यह जिला राजधानी ढाका से करीब 302 km उत्तर-पश्चिम में है।

पुलिस ने क्या कहा?

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लोकल पुलिस अधिकारी एमडी नूरे आलम ने पत्रकारों को बताया कि धमाका लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब गांव के एक घर में देसी बम बनाए जा रहे थे। जिन्हें लोकल भाषा में 'कॉकटेल' कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि धमाके से घर की ईंट की दीवारें गिर गईं और उसकी टिन की छत उड़ गई। अधिकारी मरने वालों और घायलों की पहचान कर रहे हैं।

उधर, 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में बड़ी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बांग्लादेश में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है।

अब तक 36 लोगों के घायल होने की सूचना

लोकल मीडिया ने बताया कि गुरुवार रात और शुक्रवार शाम के बीच बांग्लादेश में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। इस दौरान पार्टियों के अंदर झड़प, विरोधी ग्रुप के हमले और तोड़फोड़ के आरोप लगे।

बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने बताया कि मुंशीगंज जिले के सदर उपजिला में पीएम बनने वाले तारिक रहमान के नेतृत्व वाले BNP से जुड़े विरोधी ग्रुप के बीच झड़प के दौरान एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

मरने वाला कौन था?

मरने वाला 30 साल का मोहम्मद जसीम नायब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और BNP से निकाले गए डिस्ट्रिक्ट मेंबर सेक्रेटरी मोहम्मद मोहिउद्दीन का सपोर्टर था।

वह शुक्रवार दोपहर हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गया और शाम को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।

इस वजह से बढ़ा बवाल

पुलिस के मुताबिक, इलाके में विरोधी ग्रुप के बीच पहले हुए झगड़े चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हिंसक टकराव में बदल गए, जिसके दौरान जसीम के सिर पर एक धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

BNP के चेयरपर्सन तारिक रहमान के अब बांग्लादेश को लीड करने के साथ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि देश के सामने अशांति और बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ से निपटने की एक बड़ी चुनौती है।

Updated on:

14 Feb 2026 03:48 pm

Published on:

14 Feb 2026 03:37 pm

चुनाव के बाद बांग्लादेश का माहौल खराब, बम धमाके से दहला देश, गुंडागर्दी पर उतरे PM बनने वाले रहमान के समर्थक!

