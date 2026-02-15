क्या तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में जाएंगे पीएम मोदी? बांग्लादेश से आया न्योता

Tariq Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश में आम चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी BNP ने शानदार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है। इसी बीच बांग्लादेश ने भी पीएम मोदी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। यह निमंत्रण ढाका से भारतीय पक्ष को देर रात भेजा गया। इससे कुछ घंटे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेताओं ने संकेत दिया था कि क्षेत्रीय देशों के नेताओं को भी समारोह में बुलाया जाएगा।