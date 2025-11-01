चुनाव के बाद खूनी मंज़र: दंगों में 700 लोगों की मौत! तंजानिया में बिछ गई लाशें

पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया (Tanzania) में इस समय हालात बेहद खराब हैं। हाल ही में हुए जनरल चुनाव काफी विवादास्पद रहे, जिससे देशभर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल तंजानिया में 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति और चामा चा मापिंदुजी (Chama Cha Mapinduzi) पार्टी की सदस्य सामिया सुलुहु हसन (Samia Suluhu Hassan) ने तो चुनाव लड़ा, जिसमें आज उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन चुनाव से पहले ही विवाद बढ़ गया क्योंकि विपक्ष के दो प्रमुख उम्मीदवारों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। विपक्ष ने इसे 'चुनाव चोरी' करार दिया और देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो जल्द ही दंगों में बदल गए।