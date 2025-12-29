नए साल से तीन दिन पहले जघन्य हत्याकांड, 5 बच्चों सहित 9 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या

रिपोर्टों के अनुसार, 43 वर्षीय आरोपी ने अपनी अलग हो चुकी पत्नी के साथ फोन पर हुए विवाद के बाद यह हमला किया। उसने गुस्से में आकर अपने बच्चों और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले पड़ोसियों पर चाकू से हमला किया। विवाद का कारण यह था कि उसकी अलग हो चुकी पत्नी बच्चों को लेने खुद नहीं आई और किसी अन्य को भेजने से मना कर दिया।