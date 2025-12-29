नए साल से तीन दिन पहले जघन्य हत्याकांड, 5 बच्चों सहित 9 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या

AI Generated Image
सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो के पास स्थित छोटे से कस्बे रिचेल्यू में रविवार को एक भयावह चाकू हमले में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, हमलावर ने अपने 4 बच्चों और पड़ोसियों पर हमला किया, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। शव कई घरों में पाए गए।
यह घटना कॉम्मेविज़ने जिले में हुई, जो पारामारिबो से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हमलावर को उसके पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। बाद में आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
रिपोर्टों के अनुसार, 43 वर्षीय आरोपी ने अपनी अलग हो चुकी पत्नी के साथ फोन पर हुए विवाद के बाद यह हमला किया। उसने गुस्से में आकर अपने बच्चों और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले पड़ोसियों पर चाकू से हमला किया। विवाद का कारण यह था कि उसकी अलग हो चुकी पत्नी बच्चों को लेने खुद नहीं आई और किसी अन्य को भेजने से मना कर दिया।
सूरीनाम की राष्ट्रपति जेनिफर गिरलिंग-सिमंस ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मैं सभी शोक संतप्त परिवारों को इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय में शक्ति, धैर्य और सांत्वना की कामना करती हूं।"
सूरीनाम, जो कभी डच उपनिवेश रहा है, की कुल जनसंख्या लगभग 6 लाख है। देश में आमतौर पर हत्या की दर बहुत कम रही है। हालांकि Insight Crime के अनुसार, 2024 में यहां हत्या की दर बढ़कर प्रति 1 लाख निवासियों पर 30 तक पहुंच गई है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग