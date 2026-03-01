‘हमारे नाम पर पड़ोसी देशों पर हमले मत करो!’, हमास ने ईरान को दी खुल्लमखुल्ला चेतावनी

Gulf States: ईरान की राजनीति में एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा कूटनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। अब तक जिस ईरान को हमास का सबसे बड़ा मददगार और ढाल माना जाता था, उसी ईरान को हमास ने एक सार्वजनिक और कड़ी नसीहत (Hamas warns Iran )दे डाली है। हमास ने आधिकारिक तौर पर ईरान से अपील की है कि वह पड़ोसी खाड़ी देशों (Gulf States) पर किसी भी तरह के हमले तुरंत बंद करे। मीडिया रिपोर्ट्स से यह साफ हो गया है कि हमास अब पूरे अरब क्षेत्र को एक बड़े युद्ध (Iran proxy war) में झोंकने के पक्ष में नहीं है।