ईरान युद्ध में खर्च हुए अरबों डॉलर, UN ने उठाए बड़े सवाल, 25 अरब डॉलर से बच सकती थीं 8.7 करोड़ जिंदगियां?

इस युद्ध का असर अब अमेरिकी राजनीति में भी साफ दिखने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सामने मिडटर्म चुनाव में चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। विपक्षी डेमोक्रेट्स इस युद्ध को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इसे महंगाई और आम लोगों की परेशानियों से जोड़ रहे हैं। अमेरिकी संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से सवाल पूछे गए और इस युद्ध को 'आर्थिक और राजनीतिक आपदा' तक बताया गया। हालांकि, हेगसेथ ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह युद्ध जरूरी था। उन्होंने आलोचना करने वाले नेताओं को गैरजिम्मेदार तक बता दिया।