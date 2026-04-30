गुरुग्राम मेयर चुनाव अचानक टला! आखिरी वक्त क्या हुआ ऐसा कि पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ी?

Gurugram Mayor Election: गुरुग्राम नगर निगम में गुरुवार को होने वाला सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव अचानक टल गया, जिससे पूरे माहौल में हलचल मच गई। सुबह से ही अंदर काफी चहल-पहल थी, कड़ी सुरक्षा थी और सभी पार्षद भी पहुंच चुके थे, मतलब सब कुछ चुनाव के लिए तैयार था। लेकिन ठीक आखिरी समय पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ी। इस अचानक फैसले से पार्षद ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तरह-तरह की बातें होने लगी हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली में MCD चनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है।