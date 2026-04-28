ईरान का अमेरिका को जवाब: ‘हम पर लागू नहीं होते अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम’, होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा को बताया अपना वैध अधिकार

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकता है।

कुल मिलाकर, अमेरिका और ईरान के बीच जारी बयानबाजी के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक ध्यान का केंद्र बना हुआ है। आने वाले समय में कूटनीतिक प्रयासों और दोनों देशों के रुख पर इस स्थिति की दिशा निर्भर करेगी।