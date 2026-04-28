UAE ने किया OPEC छोड़ने का ऐलान, होर्मुज की घेराबंदी के बीच लिया बड़ा फैसला

UAE Leaves OPEC and OPEC+ (AI Image)
UAE Exits OPEC: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करने वाला एक अहम निर्णय लेते हुए ओपेक और ओपेक+ की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी हुई है। यूएई का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए नए संकेत हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएई 1 मई से ओपेक और ओपेक+ से बाहर हो जाएगा। लंबे समय से इस समूह का हिस्सा रहा यूएई अब अपनी ऊर्जा नीतियों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहा है। इस फैसले को तेल उत्पादन और निर्यात से जुड़ी रणनीतियों में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
यूएई के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह फैसला ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। उनके अनुसार, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यूएई अपनी नीतियों में लचीलापन चाहता है। उन्होंने संकेत दिया कि देश अब उत्पादन और निवेश से जुड़े फैसले अधिक स्वतंत्र रूप से लेना चाहता है।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूदा बाधाओं और तनाव ने तेल बाजार को पहले से ही प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में यूएई ने यह निर्णय समय रहते लेने की कोशिश की है ताकि बाजार में अचानक बड़े झटके से बचा जा सके। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है।
यूएई के ओपेक से बाहर होने का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। यह कदम अन्य तेल उत्पादक देशों की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है और उत्पादन स्तरों को लेकर नई स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि, यूएई ने संकेत दिए हैं कि वह बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लागू करेगा।
इस फैसले को यूएई की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यूएई अपने उत्पादन स्तर, निर्यात और वैश्विक ऊर्जा साझेदारी को किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल, इस ऐलान ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
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