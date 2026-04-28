UAE ने किया OPEC छोड़ने का ऐलान, होर्मुज की घेराबंदी के बीच लिया बड़ा फैसला

UAE Exits OPEC: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करने वाला एक अहम निर्णय लेते हुए ओपेक और ओपेक+ की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी हुई है। यूएई का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए नए संकेत हैं।