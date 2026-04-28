‘ईरान चाहता हैं कि हम जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खोल दें’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo Credit - IANS)
Donald Trump on Hormuz Strait: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान पतन की कगार पर है और उन्होंने अमेरिका से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने का अनुरोध किया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान द्वारा वाशिंगटन से रणनीतिक जलमार्ग खोलने की मांग का कारण तेहरान की आंतरिक नेतृत्व की स्थिति है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जल्द ही हल कर लिया जाएगा।
उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर कहा, 'ईरान ने अभी-अभी हमें सूचित किया है कि वे 'पतन की कगार' में हैं। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द 'होर्मुज स्ट्रेट खोल दें' क्योंकि वे अपनी नेतृत्व स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मेरा मानना है कि वे ऐसा करने में सक्षम होंगे।' होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ी भू-राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच यह टिप्पणी आई हैं, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग से होकर वैश्विक तेल शिपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है।
इससे पहले, ट्रंप ने संकेत दिया था कि वह मौजूदा शत्रुता को रोकने के उद्देश्य से तेहरान द्वारा किए गए नवीनतम राजनयिक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के इच्छुक हैं । CNN सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, ईरान के प्रस्ताव में कथित तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से समुद्री यातायात की बहाली का सुझाव दिया गया है, जबकि उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं को भविष्य की चर्चाओं के लिए टाल दिया गया है।
सोमवार को अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ हुई एक बड़ी बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना के अमल पर शक जताया। उन्होंने संकेत दिया कि वह ईरान के इस प्रस्ताव को शायद ही मंजूर करेंगे, जो उन्हें कुछ दिनों पहले भेजा गया था।
अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर वे परमाणु मुद्दे (जैसे यूरेनियम जमा करना) को सुलझाए बिना समुद्री रास्ता खोल देते हैं, तो ईरान पर दबाव बनाने का उनका सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ईरान को मनमानी करने की छूट मिल जाएगी और अमेरिका के पास उन्हें रोकने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचेगा।
अगर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बंद रहता है, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा के दाम बढ़े रहेंगे, जिससे अमेरिका में पेट्रोल-डीजल और भी महंगा हो जाएगा। सोमवार की बैठक के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिकी सरकार आगे क्या कदम उठाएगी।
इसी बीच, व्हाइट हाउस ने माना है कि ईरान ने शांति बनाने और रास्ता खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम चर्चा कर रही है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ने इस बारे में अपनी टीम के साथ बड़ी बैठक की है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर सिर्फ बातचीत चल रही है, इसे पूरी तरह माना नहीं गया है, और राष्ट्रपति जल्द ही खुद इस बारे में जानकारी देंगे।
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