‘ईरान चाहता हैं कि हम जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खोल दें’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर कहा, 'ईरान ने अभी-अभी हमें सूचित किया है कि वे 'पतन की कगार' में हैं। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द 'होर्मुज स्ट्रेट खोल दें' क्योंकि वे अपनी नेतृत्व स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मेरा मानना ​​है कि वे ऐसा करने में सक्षम होंगे।' होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ी भू-राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच यह टिप्पणी आई हैं, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग से होकर वैश्विक तेल शिपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है।