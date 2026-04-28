पीएम मोदी ने वाराणसी-पुणे और अयोध्या-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा शाम को अयोध्या कैंट से शुरू करेगी और अगले दिन देर शाम मुंबई के एलटीटी पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इसकी दूसरी लगभग 28 घंटे में पूरी होगी। यह ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी, वे हैं- अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़, प्रयागराज जंक्शन, मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे शामिल हैं।