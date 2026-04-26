बांग्लादेश में मंदिर के केयरटेकर का शव पेड़ से लटका मिला, माइनॉरिटी ग्रुप ने सख्त कार्रवाई की मांग की

Bangladesh: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत से रिश्तों को सुधारने के लिए भले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हों, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों समुदायों को अभी भी डर के माहौल में जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल, बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक मंदिर के केयरटेकर का शव पेड़ पर लटका मिला है। वह शख्स तीन दिन से घर से लापता था। माइनॉरिटी ग्रुप ने यह जानकारी देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।