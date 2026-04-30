पवन खेड़ा की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी बहस, जानें क्या-क्या दलीलें की गई पेश

बता दें कि इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उन्हें फ्लाइट रिस्क बताते हुए कहा था कि आरोप गंभीर हैं, जिनमें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे मामले शामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा कि विवादित टिप्पणी एक निजी व्यक्ति के खिलाफ थी, इसलिए इसे सामान्य राजनीतिक बयान नहीं माना जा सकता। यह पूरा विवाद 4 अप्रैल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जिसमें खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई आरोप लगाए थे। सरमा परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए दस्तावेजों को एआई जनरेटेड फेब्रिकेशन बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।