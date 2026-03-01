ईरान के ‘खार्ग आइलैंड’ पर अमेरिका का भीषण प्रहार, आसमान से बरसीं मिसाइलें; देखें रूह कंपा देने वाला Video

खार्ग आइलैंड ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है। यह फारस की खाड़ी में स्थित छोटा-सा द्वीप है, जहां से ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। यहां विशाल तेल भंडारण सुविधाएं, लोडिंग जेटी और सुपरटैंकरों को हैंडल करने की क्षमता है। ईरान-इराक युद्ध (1980-88) में भी इराक ने इसे बार-बार निशाना बनाया था, लेकिन ईरान ने इसे आंशिक रूप से चालू रखा। वर्तमान अमेरिका-इजरायल के ईरान के खिलाफ अभियान में खार्ग आइलैंड रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से तेल निर्यात रुकने पर ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। साथ ही, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से विश्व का करीब 20% तेल व्यापार गुजरता है, जिसे ईरान प्रभावित कर सकता है।