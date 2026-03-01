Fuel Price Hike in Pakistan: पाकिस्तान में तेल की किल्लत के बीच कीमतों में भारी बढ़ोतरी, आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Fuel Price Hike in Pakistan: पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले से आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में रमजान के महीने के दौरान यह बढ़ोतरी आम परिवारों के लिए और ज्यादा परेशानी का कारण बन गई है।