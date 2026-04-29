‘सिर्फ मध्यस्थता नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण है’ अमेरिका से सीजफायर वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर ईरान ने ये क्या कह दिया?

हुसैन जियायेनिया ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देशों के बजाय रिजल्ट पर जोर दिया। उन्होंने कहा- मध्यस्थता की भूमिका में इस बार पाकिस्तान है। हम आशा करते हैं कि ये वार्ताएं उस दिशा में आगे बढ़ें, जिससे स्थायी शांति प्राप्त हो। मध्यस्थता महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। जियायेनिया ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान लेबनान सहित क्षेत्र में स्थायी स्थिरता चाहता है। उन्होंने कहा- हमने यह शर्त रखी है कि लेबनान में स्थायी शांति कायम होनी चाहिए। इसलिए यह न केवल ईरान में, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति के लिए है।