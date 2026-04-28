PBKS VS RR: पंजाब किंग्स के विजय रथ पर लगा ब्रेक, अपने ही घर में IPL 2026 की पहली करारी हार, राजस्थान रॉयल्स ने दी शिकस्त

पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 222 रन लगाए। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने मिलकर पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। प्रियांश ने 11 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं, कूपर कोनोली ने 14 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। प्रभसिमरन ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और एक छक्के की मदद से 59 रनों का योगदान दिया।

कप्तान श्रेयस अय्यर अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। श्रेयस 27 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। अंत के ओवरों में मार्कस स्टोइनिस ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 22 गेंदों में 62 रनों की आतिशी पारी खेली। स्टोइनिस ने अपनी इस पारी में 281 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 चौके और 6 छक्के लगाए। गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल्स की ओर से यश राज पुंजा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 की पहली हार का सामना करना पड़ा है।