Iran Crisis: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच अब तक 5 भारतीयों की मौत, एक लापता, 600 से ज्यादा नाविक जहाजों में फंसे

सरकार के मुताबिक होर्मुज क्षेत्र में कई भारतीय जहाज फिलहाल आगे बढ़ने के इंतजार में रुके हुए हैं। पश्चिमी हिस्से में 22 भारतीय जहाजों पर 611 नाविक, जबकि पूर्वी हिस्से में तीन जहाजों पर 76 नाविक मौजूद हैं। इन जहाजों में एलपीजी, एलएनजी, कच्चे तेल के टैंकर, कंटेनर जहाज और अन्य मालवाहक पोत शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।