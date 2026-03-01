LPG गैस को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी! 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी पहुंचने वाला है भारत

Iran-Israel War 2026: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया में LPG गैस और तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बीते कुछ दिनों से भारत में एलपीजी गैस सिंलेडर को लेकर संकट छाया हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में एलपीजी गैस की कोई कमी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दो भारतीय जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को पार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज हजारों मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे है।