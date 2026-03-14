ईरान में बड़ा उलटफेर! रज़ा पहलवी ने किया सत्ता संभालने का ऐलान, जानें क्या है उनका भविष्य का प्लान ?

Reza Pahlavi: ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत (Ali Khamenei Death) के बाद राजनीतिक हलचल और सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। हालांकि अभी सुप्रीम लीडर की कमान मुजतबा अली खामेनेई (Mujtaba Ali Khamenei) के पास है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर भारी इनाम रख दिया है। इसी बीच, ईरान के अंतिम शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी ( Reza Pahlavi) ने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ईरान की बागडोर ( Iran Democracy) संभालने और एक नए संक्रमण काल (Transition) का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका मुख्य लक्ष्य ईरान में दशकों से चले आ रहे कट्टरपंथी तनाव को खत्म करके शांति, लोकतंत्र और खुशहाली की नई नींव रखना है। यह खबर पूरे मध्य पूर्व (Middle East) की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का प्रबल संकेत दे रही है।