US Israel Iran War: ईरान का बड़ा दावा, अगर 5 साल भी चला युद्ध, तो हम पीछे नहीं हटेंगे

US Israel Iran War: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हमलों के बीच ईरान लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें युद्ध खत्म होने की कोई निश्चित समय-सीमा नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर हालात ऐसे बने तो ईरान पांच साल तक भी युद्ध जारी रखने से पीछे नहीं हटेगा।