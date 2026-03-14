सरकार चला रहीं बसपा से कम उम्र की कम से कम छह पार्टियां, मायावती की पार्टी हुई बेदम

भारतीय जनता पार्टी (BJP) 1980 अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जनता पार्टी से अलग होकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विचार पर गठन।

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) 1982 एन.टी. रामा राव (NTR) आंध्र प्रदेश में "तेलुगु गौरव" के मुद्दे पर क्षेत्रीय पहचान की शुरुआत।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) 1984 मान्यवर कांशीराम दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों (बहुजन) के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए।

समाजवादी पार्टी (SP) 1992 मुलायम सिंह यादव जनता दल के टूटने के बाद सामाजिक न्याय और लोहियावादी समाजवाद पर आधारित।

समता पार्टी 1994 नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल में एक और टूट का नतीजा। बाद में जदयू में इसका विलय हो गया, जिसके अध्यक्ष अभी नीतीश कुमार हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 1997 लालू प्रसाद यादव जनता दल से अलग होकर बिहार में "सामाजिक न्याय" और धर्मनिरपेक्षता का मोर्चा।

बीजू जनता दल (BJD) 1997 नवीन पटनायक बीजू पटनायक की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ओडिशा में गठित।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) 1998 ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर पश्चिम बंगाल में वामपंथ के विरोध में एक क्षेत्रीय शक्ति।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) 1999 शरद पवार, पी.ए. संगमा कांग्रेस नेतृत्व (सोनिया गांधी के विदेशी मूल) के मुद्दे पर अलग होकर महाराष्ट्र में प्रभाव बनाया।

जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (JKNPP) 1982 भीम सिंह जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर केंद्रित।