बंगाल में EVM सुरक्षा पर बड़ा विवाद, सुवेंदु अधिकारी का दावा, ममता बनर्जी पर रखी जा रही सख्त नजर

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल की राजनीति में भबानिपुर स्ट्रॉन्ग रूम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने दावा किया है कि यहां सख्त निगरानी रखी जा रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर भी नजर रखी जा रही है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था को कड़ी निगरानी में रखा गया है। अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उनके एजेंट को भी वहां मौजूद रखा गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।