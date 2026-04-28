हिमंत बिस्वा सरमा का ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी का आरोप, कहा- ‘बंगाल को अब बचाने की जरूरत है’

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' पोस्ट में कहा, 'बंगाल को अब बचाने की ज़रूरत है! ममता दीदी का यह कहना कि बंगाल के हिंदू एक खास समुदाय से सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं, न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि बेहद खतरनाक, विभाजनकारी और सांप्रदायिक भी है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री का यह दावा करना कि लोग सिर्फ उन्हीं की वजह से 'सुरक्षित' हैं, और एक समुदाय से डर का संकेत देना, शासन की पूरी तरह से विफलता है। बंगाल की जमीनी हकीकत को दर्शाता है कि कैसे जनसंख्या परिवर्तन ने उस जमीन को निगल लिया है, जो कभी 'शोनार बांग्ला' हुआ करती थी।'