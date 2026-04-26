Iron Dome: ईरान युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा, इजरायल ने UAE को दिया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की तरफ से दागी गई कई ईरानी मिसाइलों को इस प्रणाली के जरिए नष्ट किया गया था। ईरान युद्ध के दौरान इस तरह के निर्णय से दोनों देशों के बीच सैन्य, सुरक्षा और खुफिया सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। युद्ध के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम प्रणाली की इस अभूतपूर्व तैनाती को पहले सार्वजनिक नहीं किया गया था।