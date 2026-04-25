वह कार्डियक सर्जन, जिसे ‘मिस्टर वंडरफुल’ मानती थी प्रिंसेस डायना, पाकिस्तान वापसी पर छिड़ी पुरानी प्रेम कहानी की चर्चा

प्रिंसेस डायना ने 1991, 1996 और 1997 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। हालांकि फरवरी 1996 की यात्रा खासा चर्चा में रही, जब उन्होंने पारंपरिक सलवार-कमीज पहनी थी। इस दौरान उन्होंने डॉ. हसनात खान के परिवार से भी मुलाकात की। डायना ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल का दौरा भी किया था, जो हसनात के दूर के रिश्तेदार हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वहां के लोगों का दिल जीतने के लिए काफी प्रयास किए। उनके परिवार के सदस्यों में उनकी दादी भी शामिल थीं, जिनसे डायना का लंबे समय से पत्राचार चल रहा था। यह भी कहा जाता है कि दोनों ने शादी करने, बच्चे पैदा करने और पाकिस्तान में बसने की संभावना पर चर्चा की थी। डायना ने उन्हें अपने बेटों से भी मिलवाया था।