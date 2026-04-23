Middle-East Tensions: भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की, भारतीयों को ईरान यात्रा नहीं करने की सलाह

ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। (Photo - IANS)
Iran travel advisory: मध्य-पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा समय में युद्धविराम लागू होने के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानों के शुरू होने की रिपोर्टों के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
इसके मुताबिक, भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा नहीं करें। क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जिससे ईरान के लिए और वहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है।
एडवाइजरी के मुताबिक, वर्तमान में ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को दूतावास के साथ पूर्ण समन्वय करते हुए निर्धारित भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है।
ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सहायता और मार्गदर्शन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। इन नंबरों और ईमेल के माध्यम से भारतीय नागरिक दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर: +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359
ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in
अमेरिकी विदेश विभाग ने भी ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से ईरान को छोड़ने की अपनी की है। यह अपील ईरान द्वारा हवाई यातायात सुचारू रूप से चालू किए जाने के बाद आया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट के मुताबिक, अमेरिकियों से कहा कि वे स्थानीय मीडिया पर नजर रखें। ईरान से बाहर जाने वाली उड़ानों की जानकारी के लिए कमर्शियल एयरलाइंस से संपर्क करें।
आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मसलों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के जरिए बताया कि अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया गया है कि होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा रहे छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा बारूदी सुरंग हटाने के काम तो तीन गुना तेजी के साथ काम करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा अमेरिका ने दावा किया कि होर्मजु स्ट्रेट उसके पूरे नियंत्रण में है। अमेरिकी नौसेना की अनुमति के बगैर कोई भी जहाज यहां से नहीं निकल सकता है।
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