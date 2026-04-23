Middle-East Tensions: भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की, भारतीयों को ईरान यात्रा नहीं करने की सलाह

आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मसलों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के जरिए बताया कि अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया गया है कि होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा रहे छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा बारूदी सुरंग हटाने के काम तो तीन गुना तेजी के साथ काम करने का आदेश दिया गया है।