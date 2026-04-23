‘धरती पर नरक’: भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया; कहा-मोदी को क्यों लगता है इतना डर

Congress on Donald Trump India Hellhole Post: मध्य-पूर्व में ईरान के साथ युद्ध की स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल, ट्रंप ने रेडियो होस्ट माइकल सैवेज की 'जन्मसिद्ध नागरिकता' (Birthright Citizenship) से जुड़ी एक विवादित पोस्ट साझा की है, जिसमें भारत और चीन की तुलना 'धरती पर नरक' से की गई है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने तो इसको लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है।