ईरान-अमेरिका तनाव के बीच LPG सिलेंडर की बुकिंग में उछाल, सरकार ने कही ये बड़ी बात

सरकार ने शनिवार को कहा कि एलपीजी को लेकर लोगों में चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों पर गैस का स्टॉक खत्म होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में एलपीजी की पैनिक बुकिंग में तेजी आई है, जबकि कच्चे तेल की सप्लाई पर्याप्त है और पेट्रोल व डीजल की उपलब्धता भी सामान्य बनी हुई है।