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ईरान-अमेरिका तनाव के बीच LPG सिलेंडर की बुकिंग में उछाल, सरकार ने कही ये बड़ी बात

LPG Gas Booking India: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश में LPG सिलेंडर की बुकिंग में उछाल आया है। सरकार ने कहा कि गैस का पर्याप्त स्टॉक है और घबराकर बुकिंग करने की जरूरत नहीं।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 14, 2026

LPG Gas Booking India

LPG Gas Booking India (Image Source: Gemini)

LPG Gas Booking India: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-अमेरिका के बीच टकराव के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को घबराकर बुकिंग करने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने शनिवार को कहा कि एलपीजी को लेकर लोगों में चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों पर गैस का स्टॉक खत्म होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में एलपीजी की पैनिक बुकिंग में तेजी आई है, जबकि कच्चे तेल की सप्लाई पर्याप्त है और पेट्रोल व डीजल की उपलब्धता भी सामान्य बनी हुई है।

88 लाख पैनिक बुकिंग दर्ज

रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एलपीजी के लिए बड़ी संख्या में पैनिक बुकिंग हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल जरूरत होने पर ही सिलेंडर बुक करें। अधिकारी के अनुसार अब तक करीब 88 लाख पैनिक बुकिंग दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग भी बढ़ी है। सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों में निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है।

तेल कंपनियों के अचानक निरीक्षण

अधिकारियों के अनुसार 13 मार्च को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 1,300 से अधिक स्थानों पर अचानक निरीक्षण किए। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 1,400 जगहों पर निरीक्षण और कार्रवाई की गई, ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकले LPG जहाज

शिपिंग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के झंडे वाले जहाज शनिवार सुबह युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजर गए हैं। मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं।

एलपीजी उत्पादन में 31% बढ़ोतरी

सरकार के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से देश में एलपीजी के घरेलू उत्पादन में करीब 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और इसका पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को घबराहट में बुकिंग करने या वितरकों के पास लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से ही करें और यदि संभव हो तो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने पर भी विचार करें।

उर्वरकों की भी पर्याप्त उपलब्धता

इस बीच विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में यूरिया समेत सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि आने वाले महीनों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति पर्याप्त है और चिंता की कोई बात नहीं है।

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LPG Cylinder Crisis

Published on:

14 Mar 2026 07:42 pm

Hindi News / National News / ईरान-अमेरिका तनाव के बीच LPG सिलेंडर की बुकिंग में उछाल, सरकार ने कही ये बड़ी बात

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