14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला: पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर देश में घबराहट फैलाने का आरोप

PM Modi Attack on Congress: पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश में घबराहट फैलाने का आरोप लगाया। कहा, सरकार नागरिकों पर असर कम करने के लिए काम कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 14, 2026

PM Modi Attack on Congress Over West Asia War

PM Modi Attack on Congress Over West Asia War: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Image Source: ANI)

PM Modi Attack on Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देश में घबराहट फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस युद्ध के संभावित प्रभाव को भारतीय नागरिकों पर कम से कम करने के लिए लगातार काम कर रही है।

असम के सिलचर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद थी कि वह एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन उसने एक बार फिर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता नहीं दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस कोशिश कर रही है कि देश में लोगों के बीच घबराहट का माहौल बने और वे कठिन परिस्थितियों में फंस जाएं, ताकि पार्टी मोदी सरकार को निशाना बना सके।''

नागरिकों पर असर कम करने की कोशिश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस युद्ध का असर देश के नागरिकों पर कम से कम पड़े और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

असम में विकास परियोजनाओं का जिक्र

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये की लागत वाले शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। यह एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर पूर्वोत्तर का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जिससे क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजारों तक तेज कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अतीत में इस क्षेत्र को विकास से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन क्षेत्रों और लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों को पहले देश का आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन उनकी सरकार उन्हें देश का पहला गांव मानती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर में शांति और विकास का माहौल बना है और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

असम को सेमीकंडक्टर सेक्टर में उभरता केंद्र बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम अब भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगली पीढ़ी की तकनीक से जुड़ा इकोसिस्टम और प्रतिभा तेजी से तैयार हो रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

ये भी पढ़ें

‘भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने बंगाल को बर्बाद किया’, PM मोदी ने ममता सरकार पर बोला सीधा हमला
राष्ट्रीय
PM Modi Attack on Congress Over West Asia War

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

14 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / National News / PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला: पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर देश में घबराहट फैलाने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War: ईरान का बड़ा दावा, अगर 5 साल भी चला युद्ध, तो हम पीछे नहीं हटेंगे

US Israel Iran War
राष्ट्रीय

तेल-गैस के लिए मचेगा हाहाकार, चुन-चुन कर अब तेल टैंकों को निशाना बना रहा है ईरान, UAE से सामने आया भयानक वीडियो

UAE Oil Terminal Fire
राष्ट्रीय

अमित शाह: AAP ने पंजाब को नशे में डुबोया, प्रदेश को बचाएगा डबल इंजन

Amit Shah Punjab Rally
राष्ट्रीय

मौसम का फिर बदलेगा मिज़ाज: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

‘भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने बंगाल को बर्बाद किया’, PM मोदी ने ममता सरकार पर बोला सीधा हमला

PM Modi Attack on Congress Over West Asia War
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.