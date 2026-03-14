PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला: पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर देश में घबराहट फैलाने का आरोप

PM Modi Attack on Congress Over West Asia War: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Image Source: ANI)
PM Modi Attack on Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देश में घबराहट फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस युद्ध के संभावित प्रभाव को भारतीय नागरिकों पर कम से कम करने के लिए लगातार काम कर रही है।
असम के सिलचर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद थी कि वह एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन उसने एक बार फिर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता नहीं दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस कोशिश कर रही है कि देश में लोगों के बीच घबराहट का माहौल बने और वे कठिन परिस्थितियों में फंस जाएं, ताकि पार्टी मोदी सरकार को निशाना बना सके।''
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस युद्ध का असर देश के नागरिकों पर कम से कम पड़े और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये की लागत वाले शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। यह एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर पूर्वोत्तर का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जिससे क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजारों तक तेज कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अतीत में इस क्षेत्र को विकास से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन क्षेत्रों और लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों को पहले देश का आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन उनकी सरकार उन्हें देश का पहला गांव मानती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर में शांति और विकास का माहौल बना है और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम अब भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगली पीढ़ी की तकनीक से जुड़ा इकोसिस्टम और प्रतिभा तेजी से तैयार हो रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
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