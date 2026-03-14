PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला: पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर देश में घबराहट फैलाने का आरोप

PM Modi Attack on Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देश में घबराहट फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस युद्ध के संभावित प्रभाव को भारतीय नागरिकों पर कम से कम करने के लिए लगातार काम कर रही है।