‘भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने बंगाल को बर्बाद किया’, PM मोदी ने ममता सरकार पर बोला सीधा हमला

PM Modi Attack on TMC: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' के समापन पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, रेलवे, बंदरगाह और जल परिवहन से जुड़ी 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है।