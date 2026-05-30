कर्नाटक में 25 एकड़ जमीन के लिए एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल, भारी पुलिस फोर्स तैनात

Karnataka Vijayapura massacre: कर्नाटक के विजयपुरा जिले के गोविंदपुरा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान दुंडप्पा रेवनसिद्दप्पा निराले (65), शिवपुत्र रेवनसिद्दप्पा निराले (58), चंद्रकांत उर्फ चंदू रेवनसिद्दप्पा निराले (55), राहुल शिवपुत्र निराले (25), समर्थ शिवपुत्र निराले (23) और शब्बीर बाबूसाब अत्तर (45) के रूप में हुई, जबकि घायलों की पहचान समर्थ शिवपुत्र निराले (23) और शब्बीर बाबूसाब अत्तर (45) के रूप में हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।