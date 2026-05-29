‘साहब, मैं जिंदा हूं… पिता-भाई को छोड़ दीजिए’, जिस युवती को मृत मानकर परिवार को भेजा जेल, वह एक महीने बाद थाने पहुंची

Burhanpur Girl Alive Case: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती को पुलिस ने मृत मानकर उसके पिता और भाई को उसकी हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था, वही युवती अचानक थाने पहुंच गई। उसने पुलिस से कहा- "साहब! मैं जिंदा हूं, मेरे पिता-भाई निर्दोष हैं, इन्हें रिहा कर दीजिए।"