NEET Re-Exam 2026: अब नहीं होगा पेपर लीक, सेना की निगरानी में पहुंचेंगे प्रश्नपत्र, सरकार ने बनाई नई रणनीति

दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर नीट की परीक्षा की तैयारी को लेकर अहम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। बैठक में नीट की परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए प्रश्न-पत्र को सेना की सुरक्षा में सेना के जरिए उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। इसके तहत सुरक्षा बलों के जरिए पेपरों को पहुंचाना तय किया है।