Mexico Train Accident: मेक्सिको में पटरी से उतरकर खाई में गिरी ट्रेन, 250 से ज्यादा लोग थे सवार, अब तक 13 लोगों की मौत

मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओआक्साका में एक ट्रेन पटरी से उतरकर खाई में लुढक गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 90 से अधिक यात्री घायल हुए। घायलों में से 5 की हालत नाजुक है।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 29, 2025

मेक्सिको ट्रेन एक्सीडेंट (फोटो-@umashankarsingh)

मेक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओआक्साका में एक ट्रेन पटरी से उतरकर खाई में लुढक गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 90 से अधिक यात्री घायल हुए। घायलों में से 5 की हालत नाजुक है। ट्रेन में 250 से अधिक लोग सवार थे।

मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। इधर, घटना को लेकर मेक्सिको की अटॉर्नी जनरल अर्नेस्टिना गोडॉय रामोस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।

इंटरओशनिक ट्रेन का उद्घाटन साल 2023 में पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने किया था। ये बड़े इंटरओशनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे तेहुआंतेपेक के इस्थमस के पार रेल लिंक को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि मेक्सिको के पैसिफिक पोर्ट सलीना क्रूज को खाड़ी तट पर कोएत्जाकोआल्कोस से जोड़ता है।

