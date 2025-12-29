Mexico Train Accident: मेक्सिको में पटरी से उतरकर खाई में गिरी ट्रेन, 250 से ज्यादा लोग थे सवार, अब तक 13 लोगों की मौत

मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। इधर, घटना को लेकर मेक्सिको की अटॉर्नी जनरल अर्नेस्टिना गोडॉय रामोस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।