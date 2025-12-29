जिनपिंग का सख्त कदम, भ्रष्टाचार के मामले में चीन की सेना के 3 अधिकारियों को किया निष्कासित

जिनपिंग ने सेना के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति ने वांग रेनहुआ (Wang Renhua), झांग होंगबिंग (Zhang Hongbing) और वांग पेंग (Wang Peng) को निष्कासित कर दिया है। तीनों ही चीन की सेना के शीर्ष अधिकारियों में से थे। 63 वर्षीय रेनहुआ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के प्रमुख थे। उन्हें मार्च 2024 में जिनपिंग द्वारा एडमिरल बनाया गया था। वह सैन्य अदालतों, अभियोजकों और जेलों की देखरेख करते थे। 59 वर्षीय होंगबिंग पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के राजनीतिक कमिसार थे, जिन्हें 2022 में पूर्ण जनरल बनाया गया था। पहले वह पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के राजनीतिक कमिसार भी रह चुके हैं। 61 वर्षीय पेंग सीएमसी के प्रशिक्षण विभाग के निदेशक थे, जिन्हें 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। वह पूर्वी थिएटर कमांड में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं।