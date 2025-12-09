9 दिसंबर 2025,

आसिम मुनीर ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा – “गलतफहमी में न रहे भारत…”

आसिम मुनीर हाल ही में पाकिस्तान के सीडीएफ बने हैं। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने भारत का खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है।

Tanay Mishra

Dec 09, 2025

पाकिस्तान (Pakistan) के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर (Asim Munir) को हाल ही में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ - सीडीएफ (Chief Of Defense Forces - CDF) नियुक्त किया गया है। सीडीएफ के तौर पर मुनीर की नियुक्ति पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद संभव हुई, जो 12 नवंबर को पारित हुआ था। अब वह पाकिस्तानी आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के चीफ बन गए हैं। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने भारत (India) के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है।

भारत को दी गीदड़भभकी

मुनीर को सीडीएफ पद पर नियुक्त होने के लिए सैन्य मुख्यालय में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इसके बाद मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश है, लेकिन हम किसी को भी अपनी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने नहीं देंगे। भारत को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी किया तो हम उन्हें सख्त जवाब देंगे।"

अफगानिस्तान से तनाव पर मुनीर की दो-टूक

पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Afghanistan) में तनाव की स्थिति बनी हुई है और बॉर्डर पर अक्सर ही पाकिस्तानी सेना और तालिबान (Taliban) लड़ाकों में झड़प होती रहती है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पर मुनीर ने साफ कर दिया है कि तालिबान के पास पाकिस्तान से संबंधों में सुधार या टीटीपी को समर्थन के दो ही विकल्प हैं। अगर तालिबान ने टीटीपी को चुना, तो दोनों देशों में शांति नहीं हो सकती। मुनीर ने दो-टूक कह दिया कि तालिबान के लिए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार के विकल्प को चुनना ही सही होगा।

