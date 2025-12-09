आसिम मुनीर ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा – “गलतफहमी में न रहे भारत…”

पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Afghanistan) में तनाव की स्थिति बनी हुई है और बॉर्डर पर अक्सर ही पाकिस्तानी सेना और तालिबान (Taliban) लड़ाकों में झड़प होती रहती है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पर मुनीर ने साफ कर दिया है कि तालिबान के पास पाकिस्तान से संबंधों में सुधार या टीटीपी को समर्थन के दो ही विकल्प हैं। अगर तालिबान ने टीटीपी को चुना, तो दोनों देशों में शांति नहीं हो सकती। मुनीर ने दो-टूक कह दिया कि तालिबान के लिए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार के विकल्प को चुनना ही सही होगा।