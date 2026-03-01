वाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी सेंध! बैरिकेड तोड़कर घुसी वैन, इलाके में मचा हड़कंप

अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस (Photo - IANS)
White House Security Breach March: वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस के आसपास बुधवार सुबह सुरक्षा में बड़ा भय पैदा हो गया। एक वैन ने लाफायेट स्क्वायर में सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके को तुरंत बंद कर दिया गया। यह घटना 11 मार्च 2026 को सुबह करीब 6:37 बजे हुई, जब वैन कनेक्टिकट एवेन्यू और एच स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट के चौराहे पर बैरिकेड से टकराई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट (MPD) ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस (USSS) की मदद से तुरंत कार्रवाई की।
घटना के बाद वाइट हाउस के आसपास के कई प्रमुख रोड बंद कर दिए गए, जिससे सुबह के पीक आवर में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। सरकारी और शहर के कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाए। इमरजेंसी वाहन मौके पर पहुंचे और इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया। सीक्रेट सर्विस ने इसे 'संदिग्ध वाहन' की जांच बताया। उनके बयान में कहा गया, 'हम एक संदिग्ध वाहन की जांच कर रहे हैं। वाहन के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।'
MPD ने पुष्टि की कि घटना में किसी को चोट नहीं आई। ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। अभी तक ड्राइवर की पहचान या मकसद सार्वजनिक नहीं किया गया है। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि यह जानबूझकर किया गया था या दुर्घटना। कोई विस्फोटक या हथियार का जिक्र नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।
यह घटना अमेरिका-ईरान युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच हुई है, जिससे वाशिंगटन में सुरक्षा पहले से ही कड़ी है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच वाइट हाउस की सुरक्षा में कोई सेंध चिंता बढ़ा रही है। पिछले वर्षों में भी वाइट हाउस के आसपास कई ब्रेक-इन और सुरक्षा उल्लंघन हुए हैं, जैसे फेंस जंपिंग या संदिग्ध वाहन, लेकिन यह बैरिकेड तोड़ने वाला मामला गंभीर माना जा रहा है।
