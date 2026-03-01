वाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी सेंध! बैरिकेड तोड़कर घुसी वैन, इलाके में मचा हड़कंप

घटना के बाद वाइट हाउस के आसपास के कई प्रमुख रोड बंद कर दिए गए, जिससे सुबह के पीक आवर में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। सरकारी और शहर के कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाए। इमरजेंसी वाहन मौके पर पहुंचे और इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया। सीक्रेट सर्विस ने इसे 'संदिग्ध वाहन' की जांच बताया। उनके बयान में कहा गया, 'हम एक संदिग्ध वाहन की जांच कर रहे हैं। वाहन के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।'