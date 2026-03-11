11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान ने बदला लेने की ठानी, दे डाली बड़ी धमकी: अब अमेरिका और इज़राइल के बैंकों पर होगा सीधा हमला!

Retaliation: तेहरान के एक प्रमुख बैंक पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इज़राइल को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि वह अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी और इज़राइली बैंकिंग संपत्तियों को अपना निशाना बनाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 11, 2026

Iran-Israel War Economic Targets

इज़राइल-अमेरिका से युद्ध की रणनीति बनाता ईरान। ( सांकेतिक फोटो: AI)

Economic Targets : ईरान और इज़राइल के बीच चल रही जंग (Iran-Israel War) अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है । ईरान की सेना ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वह अब मिडिल ईस्ट (खाड़ी क्षेत्र) में अमेरिका और इज़राइल के आर्थिक ठिकानों (Economic Targets) और बैंकिंग संपत्तियों (US Israeli Banks) को सीधे तौर पर निशाना बनाएगी। यह सख्त चेतावनी तेहरान में ईरान के एक प्रमुख बैंक की इमारत पर हुए कथित हमलेके ठीक बाद आई है। ईरान के इस आक्रामक रुख से पूरी दुनिया में एक बार फिर से खौफ का माहौल बन गया है। बुधवार (11 मार्च 2026) को तेहरान के खातम अल-अंबिया सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहीम ज़ुल्फ़िकारी ने इस हमले की योजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इज़राइल ने अपने 'विफल अभियान' की झल्लाहट में ईरान के एक अहम बैंक को निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार, तेहरान में स्थित 'बैंक सेपाह' (Bank Sepah Attack) से जुड़ी एक प्रशासनिक इमारत पर रात के अंधेरे में हमला किया गया था। यह बैंक ईरान के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंकों में से एक है और इसके देश की सेना के साथ काफी पुराने और गहरे संबंध रहे हैं।

दुश्मन ने हमारे हाथ खोल दिए हैं (Iran-Israel War)

सैन्य प्रवक्ता ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि इस गैर-कानूनी और असामान्य कृत्य के बाद दुश्मन ने हमारे हाथ खोल दिए हैं। अब ईरान मजबूती के साथ क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और इज़राइली बैंकों को तबाह करेगा। खतरे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने क्षेत्र के आम नागरिकों को बैंकों से कम से कम 1000 मीटर (1 किलोमीटर) दूर रहने की सीधी चेतावनी दी है, ताकि किसी भी संभावित बड़े हमले में आम लोगों की जान को कोई नुकसान न हो।

दुनिया के ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण करने की एक सोची-समझी साजिश

इस गंभीर घटनाक्रम पर ईरान के विदेश मंत्रालय की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बघाई ने अमेरिका और इज़राइल के हालिया सैन्य हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उनका कहना है कि यह पूरी दुनिया के ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण करने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी हलचल मच गई

इस ताज़ा धमकी के बाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि यदि ईरान ने सच में अमेरिकी या इज़राइली बैंकों पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला किया, तो यह युद्ध भयानक रूप ले लेगा। अमेरिका पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखे हुए है। 1000 मीटर दूर रहने की चेतावनी के बाद कई देशों के दूतावासों और कंपनियों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। आगामी दिनों में इस इलाके में विदेशी निवेशकों के बीच भारी दहशत देखने को मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

11 Mar 2026 05:01 pm

Published on:

11 Mar 2026 05:00 pm

Hindi News / World / ईरान ने बदला लेने की ठानी, दे डाली बड़ी धमकी: अब अमेरिका और इज़राइल के बैंकों पर होगा सीधा हमला!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-इजरायल जंग ने पाकिस्तान को किया बर्बाद! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जनता में मचा हाहाकार

shahbaz sharif
विदेश

12 दिन का युद्ध: ईरान की रणनीति के बड़े राज, ईरान के न झुकने की वजह

US Israel Iran War
विदेश

दुबई में दहशत: एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा

Dubai Airport drone attack
विदेश

कैसे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? घायल होने की खबरों के बीच सामने आई बड़ी जानकारी

Ayatollah Khamenei,Khamenei Death,khamenei son mojtaba,Mojtaba Khamenei,Ayatollah Ali Khamenei,iran supreme leader,
विदेश

खामेनेई नहीं चाहते थे बेटा मोजतबा बने उनका उत्तराधिकारी, वसीयत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.