ईरान ने बदला लेने की ठानी, दे डाली बड़ी धमकी: अब अमेरिका और इज़राइल के बैंकों पर होगा सीधा हमला!

Economic Targets : ईरान और इज़राइल के बीच चल रही जंग ( Iran-Israel War ) अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है । ईरान की सेना ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वह अब मिडिल ईस्ट (खाड़ी क्षेत्र) में अमेरिका और इज़राइल के आर्थिक ठिकानों ( Economic Targets ) और बैंकिंग संपत्तियों ( US Israeli Banks ) को सीधे तौर पर निशाना बनाएगी। यह सख्त चेतावनी तेहरान में ईरान के एक प्रमुख बैंक की इमारत पर हुए कथित हमलेके ठीक बाद आई है। ईरान के इस आक्रामक रुख से पूरी दुनिया में एक बार फिर से खौफ का माहौल बन गया है। बुधवार (11 मार्च 2026) को तेहरान के खातम अल-अंबिया सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहीम ज़ुल्फ़िकारी ने इस हमले की योजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इज़राइल ने अपने 'विफल अभियान' की झल्लाहट में ईरान के एक अहम बैंक को निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार, तेहरान में स्थित 'बैंक सेपाह' ( Bank Sepah Attack ) से जुड़ी एक प्रशासनिक इमारत पर रात के अंधेरे में हमला किया गया था। यह बैंक ईरान के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंकों में से एक है और इसके देश की सेना के साथ काफी पुराने और गहरे संबंध रहे हैं।