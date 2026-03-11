दुबई एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला, 1 भारतीय समेत 4 ज़ख्मी, जंग के बीच दहशत का माहौल

Dubai : दुनिया भर की नजरें इस वक्त मध्य पूर्व में चल रहे तनाव पर टिकी हुई हैं। इसी बीच एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे भयंकर युद्ध की आंच अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तक पहुंच गई है। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Dubai Airport) के पास एक बड़ा ड्रोन हमला (Drone Attack) हुआ है। आसमान से गिरे दो ड्रोन के कारण एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। इस खतरनाक घटना में कुल चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। लगातार बढ़ती सैन्य कार्यवाहियों के बीच यह घटना बहुत ही गंभीर मानी जा रही है।