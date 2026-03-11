11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कैसे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? घायल होने की खबरों के बीच सामने आई बड़ी जानकारी

Iran new Supreme Leader Mojtaba Khamenei: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के घायल होने की खबरों के बीच राष्ट्रपति के बेटे युसूफ पेजेशकियान ने बड़ा बयान दिया है। जानें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव और अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच मोजतबा खामेनेई की सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई कड़ी सैन्य चेतावनी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 11, 2026

Ayatollah Khamenei,Khamenei Death,khamenei son mojtaba,Mojtaba Khamenei,Ayatollah Ali Khamenei,iran supreme leader,

ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे मोजतबा खामेनेई (Photo-X)

Mojtaba Khamenei health update: ईरान के नए सुप्रीम लीडर 'मोजतबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ' हैं। इसकी पुष्टि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बेटे युसूफ पेजेशकियान ने की है। यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका और इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों में वे घायल हो गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, युसूफ पेजेशकियान ने टेलीग्राम पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मोजतबा खामेनेई के घायल होने की खबर सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने उन मित्रों से संपर्क किया जो उनके करीबी हैं। उनके अनुसार, खामेनेई बिल्कुल ठीक हैं और घबराने जैसी कोई बात नहीं है।

इससे पहले अमेरिकी मीडिया की तरफ से बताया गया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर 'मोजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं। सुरक्षा कारणों से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आना बंद कर दिया है। रिपोर्ट में तीन ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि 28 फरवरी को इजरायली सैन्य अभियान के पहले दिन मोजतबा खामेनेई को चोटें आई थीं।

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई

इसी बीच, पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई।

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार, जहाज के चालक दल को वहां से सुरक्षित निकालकर मदद की अपील करनी पड़ी। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध की स्थिति में तेल की आपूर्ति रोकने के लिए इस समुद्री रास्ते को बंद कर देगा।

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें (माइन) बिछाई हैं, तो उन्हें तुरंत हटा ले। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि इन सुरंगों को फौरन नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखे गए।

ये भी पढ़ें

ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान: 50 साल बाद अमेरिका में खुलेगी ऑयल रिफाइनरी; भारतीय कंपनी ‘रिलायंस’ करेगी निवेश
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

11 Mar 2026 02:11 pm

Published on:

11 Mar 2026 02:10 pm

Hindi News / World / कैसे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? घायल होने की खबरों के बीच सामने आई बड़ी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

खामेनेई नहीं चाहते थे बेटा मोजतबा बने उनका उत्तराधिकारी, वसीयत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

US-Israel-Iran War
विदेश

Iran–Israel war: ईरान की इन जगहों पर तुरंत हमला रोके इजरायल, ट्रंप ने दिया आदेश

डोनाल्ड ट्रंप,Trump administration, Israel, Iran, oil infrastructure, energy sector, Middle East conflict,
विदेश

मुकेश अंबानी की वजह से अमेरिका में खुलेगी 50 साल बाद पहली तेल रिफाइनरी, ट्रंप ने भारत को कहा धन्यवाद

Mukesh Ambani with Donald Trump
विदेश

ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान: 50 साल बाद अमेरिका में खुलेगी ऑयल रिफाइनरी; भारतीय कंपनी ‘रिलायंस’ करेगी निवेश

Donald Trump
विदेश

घर में छिपे ईरान के दुश्मन! अमेरिका-इज़रायल के लिए जासूसी के आरोप में दर्जनों लोग गिरफ्तार

Spies arrested in Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.