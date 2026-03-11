कैसे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? घायल होने की खबरों के बीच सामने आई बड़ी जानकारी

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें (माइन) बिछाई हैं, तो उन्हें तुरंत हटा ले। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि इन सुरंगों को फौरन नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखे गए।