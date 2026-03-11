Iran War में अमेरिका-इज़राइल के पसीने छूटे, 12 दिन बाद भी झुकने को तैयार नहीं तेहरान, जानें बड़े कारण

Tehran Strategy : मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। ईरान और इज़राइल-अमेरिका गठबंधन के बीच छिड़े युद्ध (Iran Israel War) को 12 दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका और इज़राइल की संयुक्त सैन्य ताकत (US Military) के सामने ईरान कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जमीन पर ईरान की रणनीति ( Tehran Strategy ) बहुत ही कारगर साबित हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 12 दिन के भारी बमबारी और सैन्य हमलों के बावजूद ईरान न तो हार रहा है और न ही उसने पीछे हटने के कोई संकेत दिए हैं। इसके पीछे कई भू-राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक कारण हैं जो तेहरान को इस महायुद्ध में मजबूत बनाए हुए हैं।